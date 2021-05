우리은행, 연세대 전용 '연세페이·코인' 만든다

네이버·연세대와 공동 업무협약

[아시아경제 김진호 기자] 우리은행은 연세대학교, 네이버와 함께 ‘연세대 전용 스마트캠퍼스 공동 구축을 위한 3자 업무협약’을 체결했다고 7일 밝혔다.

이날 협약식에는 권광석 우리은행장과 서승환 연세대학교 총장, 한성숙 네이버 대표이사가 참석했다. 업무협약을 계기로 세 회사는 금융·플랫폼·교육 분야의 축적된 노하우를 융합해 스마트캠퍼스 구축에 적극 협력하기로 했다.

▲연세대학교 전용 간편결제 ‘연세페이’ 서비스 ▲연세대학교 전용 디지털 화폐 ‘연세코인’ 개발 ▲우리은행과 네이버 자체 인증서를 통한 학생·교직원 온라인 인증 서비스 ▲강의·조별 과제물 협업·공유, 실시간 퀴즈, 스케줄 관리 서비스 ▲인공지능 및 교육 빅데이터에 기반한 블렌딩 교육 및 학습 솔루션의 공동 개발 등을 추진해 나갈 계획이다.

특히 ‘연세페이’는 학생 및 임직원이 학교와 제휴 가맹점에서 이용 가능한 모바일 기반 간편결제 서비스다. 간편송금·더치페이 등 금융기능을 탑재한 통합결제 플랫폼을 구현할 계획이다. 전용 디지털화폐인 ‘연세코인’ 은 강의출결, 교내시설 이용 등 학교 활동 참여도에 따라 포인트가 적립되는 멤버십 포인트다. 누적된 포인트는 교내시설 등에서 이용할 수 있다.

권 행장은 "금융과 비금융을 융합해 이용자 중심의 편리하고 창의적인 다양한 서비스를 제공할 예정”이라고 밝혔다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr