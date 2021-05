삼성 '갤럭시 버즈 프로', 라네즈 네오 쿠션과 ‘콜라보라해’ 패키지 출시

'팬텀 바이올렛' 색상을 주제로 아모레퍼시픽과 협업

'갤럭시 버즈 프로'·'라네즈 네오 쿠션'으로 구성

12일부터 삼성전자 홈페이지·아모레퍼시픽몰·파우더룸 스토어서 판매

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자가 아모레퍼시픽과 협력해 오는 12일 '갤럭시 버즈 프로 with 라네즈 네오 쿠션 콜라보라해(콜라보라해)' 스페셜 패키지를 출시한다고 3일 밝혔다.

콜라보라해 패키지는 팬텀 바이올렛 색상의 '갤럭시 버즈 프로'와 아모레퍼시픽의 뷰티 브랜드인 라네즈의 인기 쿠션 파운데이션 '라네즈 네오 쿠션'으로 구성됐다. 스페셜 패키지의 가격은 19만9000원으로 두 제품의 개별 구매가는 각각 23만9800원, 2만5000원이다.

삼성전자와 아모레퍼시픽은 두 제품의 디자인이 라운드 스퀘어(둥근 사각형)로 유사하다는 것에 착안해 이번 패키지를 기획하게 됐으며, 갤럭시 버즈 프로를 통해 첫 선을 보인 팬텀 바이올렛 색상을 패키지 전체에 적용했다. 패키지에 포함된 라네즈 네오 쿠션은 팬텀 바이올렛 색상에 무광 소재를 적용하는 등 '갤럭시 버즈 프로'와 동일한 컨셉으로 완성되었으며, 패키지에도 팬텀 바이올렛 색상이 적용됐다.

콜라보라해 패키지는 국내 최대 뷰티 플랫폼인 '파우더룸'에서 3일 최초 공개되며, 삼성전자는 12일부터 삼성전자 홈페이지·아모레퍼시픽 온라인몰·파우더룸 스토어에서 한정 수량으로 판매할 예정이다. 정식 판매에 앞서 11일에는 네이버 쇼핑 라이브에서 사전 판매를 진행한다. 각 판매 채널별로 라네즈 샘플 키트·애니콜 케이스·무선 마이크·파우더룸 스페셜 포인트 등 다양한 사은품도 제공한다.

프리미엄 무선 이어폰 '갤럭시 버즈 프로'는 작고 가벼운 크기에 편안한 착용감을 제공하며, 2-way 스피커를 탑재해 저음부터 고음까지 왜곡 없는 생생한 음색과 음질을 제공한다. 주변 상황에 따라 조절 가능한 진화한 인텔리전트 ANC(액티브 노이즈 캔슬링) 기능도 지원한다. 갤럭시 버즈 프로는 지난 1월29일 출시 이후 국내에서만 50만대 이상 판매되며 인기를 이어가고 있다.

'라네즈 네오 쿠션'은 새로운 형태의 감각적인 디자인과 혁신적인 기술 적용으로 지난해 출시 이후 화제를 모아왔다. '네오 쿠션'은 빅포어 담지체로 슈퍼커버 컨실러를 쿠션에 담아 강력한 커버력과 밀착력으로 피부 모공부터 잡티까지 완벽 커버되는 피부를 완성한다. '스트롱 픽서 커버리지(Strong Fixer Coverage)' 기술로 일상 생활 속 어디서나 묻어남 없이 초밀착 커버되는 매트한 쿠션이다.

삼성전자 관계자는 "자신을 적극적으로 표현하는 MZ세대가 감각적인 팬텀 바이올렛 색상과 함께 개성을 마음껏 드러낼 수 있도록 뷰티 브랜드와의 이색 콜라보레이션을 기획했다"며 "앞으로도 갤럭시만의 다채로운 색상과 디자인으로 소비자들의 다양한 취향을 충족시킬 수 있는 제품들을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr