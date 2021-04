[아시아경제 김흥순 기자] 국회는 29일 열린 본회의에서 천대엽 대법관 후보자에 대한 임명동의안을 가결 처리했다.

임명동의안은 총투표수 266표 가운데 찬성 234표, 반대 27표, 기권 5표로 본회의를 통과했다.

국회 인사청문특별위원회는 전날 천 후보자에 대한 인사청문회를 열고 곧바로 심사경과보고서를 채택했다. 천 후보자는 다음 달 퇴임하는 박상옥 대법관의 후임이다.

