“방사능물질 누출됐다 비상대응하라!” 새울원자력본부, 신고리3호기 전체훈련 전개

방사능방재 대응조직 발족·운영, 비상대응 절차 점검

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 방사능 물질이 대기로 누출됐다, 비상대응 개시!

한국수력원자력 새울원자력본부(본부장 이상민)는 29일 자연재난과 사고상황에 대비한 신고리 3호기 방사능방재 전체훈련을 펼쳤다.

이날 훈련은 원자력발전소 인근 지역에 발생한 강풍으로 신고리 3호기의 안전계통에 이상이 발생해 원자로 건물 내 방사성 물질이 대기로 누출되는 상황을 가정해 진행됐다.

방사능방재 대응조직 발족과 운영, 대외기관 상황전파, 종사자와 주민보호조치 권고 수행 등 훈련을 통해 방사선 비상요원들의 비상대응 역량을 점검하는 시간이었다.

이상민 새울원자력본부장은 “어떤 비상상황이 발생하더라도 원전 안전을 확보할 수 있는 자신감을 가졌으며, 발전소 내 비상사고를 대비한 비상대응 역량을 면밀히 점검할 수 있는 좋은 기회였다”고 말했다.

이 본주장은 “비상상황에 국민이 안심할 수 있도록 평시에도 철저히 훈련해 위기대처 능력을 키우겠다”고 말했다.

이번 훈련은 사회적 거리두기, 훈련장소 방역, 개인별 위생조치 등 코로나19 확산 예방을 위해 방침을 준수하며 시행됐다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr