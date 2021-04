김해시, 주력산업 분야 13개 사와 562억원 규모 투자협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 기계, 금속, 자동차 부품 등 주력산업 분야 13개 기업과 562억원 규모의 투자협약을 체결했다고 29일 밝혔다.

이날 협약식에는 엠제이테크, 에스더블유솔루션, 거둠, 신한스텐 등 13개 기업 대표가 참석했다.

해당 기업들은 12월 준공 예정인 주촌면 이지일반산업단지 내 입주를 위해 2023년까지 차례대로 용지매입, 설비투자, 신규인력 채용 등 투자를 이행할 예정이다.

협약 기업 중 절반 이상이 부산과 울산 등 다른 지역에서 김해시로 본사를 이전(5개 사)하거나 신설하는 기업(2개 사)이고 일부는 관내 재투자를 통해 사업장을 확장하는 기업이다.

기업별 투자 규모와 신규 고용 인원을 보면 엠제이테크 120억원(45명), 에스더블유솔루션 76억원(15명), 거둠 60억원(25명), 서륭정공 50억원(10명), 신한스텐 49억원(10명) 등 총 562억원 투자에 173명을 신규 고용할 예정이다.

허성곤 시장은 “코로나19 장기화로 인한 경기 불황 속에서도 과감한 투자를 결정해 준 기업에 감사드리며 더 많은 기업이 우리 시에 투자할 수 있도록 기업 하기 좋은 도시 김해를 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

