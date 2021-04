[아시아경제 우수연 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 162,000 전일대비 2,000 등락률 -1.22% 거래량 1,192,074 전일가 164,000 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 펜트업 효과에 역대 분기 실적…반도체 대란에도 "문제없다"(종합)[컨콜]LG전자 "올해 말 VS사업 수주 잔고 60조원 예상"[컨콜]LG전자 "생활가전 펜트업 효과, 코로나 이후에도 지속될 것" close 는 29일 올해 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "VS사업본부의 하반기 흑자전환 달성에는 크게 문제가 없다고 본다"며 "다만 차량용 반도체 공급 차질은 상당기간 지속될 것으로 예상되며, 2분기부터는 일부 거래선에 리스크가 발생할 것으로 본다"고 말했다.

이어 "TV 등 가전시장의 DDI칩 부족 관련해서는 적정 재고가 확보된 상태이며 공급업체와도 긴밀히 협조하고 있어 TV 생산 부문의 공급 부족은 크게 우려할 필요가 없지 않을까 한다"고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr