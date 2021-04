[포토]문석진 서대문구청장 '저출생 극복 챌린지' 참여

'함께 일하고, 돌보고, 지키고, 행복한 대한민국 만들자'는 릴레이 캠페인

[아시아경제 박종일 기자] 문석진 서대문구청장이 29일 구청 회의실에서 ‘저출생 극복 함께해요! 범국민 포(4)함 릴레이 챌린지’에 참여했다.

이는 ‘함께 일하고, 함께 돌보고, 함께 지키고, 함께 행복한 대한민국을 만드는 데 동참하자’는 취지의 국민 참여 캠페인으로, 홍보 사진을 SNS에 게시하고 다음 참여자 2명을 지목하는 방식으로 이어진다.

‘포(4)함’이란 표현은 ‘함께라는 단어가 4번 반복되는 것’과 ‘한자 포(包) 자’를 상징한다.

오세현 아산시장 지목으로 챌린지에 참여한 문 구청장은 “한 아이를 키우기 위해 온 마을이 필요하다는 말처럼 아이 낳고 키우기 좋은 서대문구를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

또 다음 릴레이 주자로 안동우 제주시장과 김종식 목포시장을 지목했다.

서대문구는 공공산후조리원 건립 추진, 시간제보육과 야간보육 확대, 온라인 보육콘텐츠를 제공하는 디지털 서대문 키즈 센터 운영 등 다양한 사업을 통해 아이와 부모의 행복 증진에 힘쓰고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr