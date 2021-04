민경천 한우자조금 관리위원장, 김삼주 전국한우협회장과 모델들이 29일 롯데마트 서울역점에서 열린 ‘5월 가정의달 맞이 한우할인판매 사진행사’에서 포즈를 취하고 있다. 이번 행사는 한우농가가 나서 소비자의 가격 부담을 줄이고 일상에서 편히 한우를 즐길 수 있는 분위기를 조성하고자 마련됐다. /문호남 기자 munonam@

