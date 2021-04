신보, 코로나19 피해기업에 7400억 자금 공급

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금이 코로나19 피해기업을 지원하기 위해 이달 7400억원의 프라이머리 채권담보부증권(P-CBO)을 발행한다.

29일 신보에 따르면 이번 발행은 2020년도 회계 결산 마감과 함께 기업의 자금 수요가 증가하면서 실시됐다. 총 331개 중소·중견기업에 5900억원 규모의 신규자금과 1500억원 상당의 차환자금이 마련됐다.

P-CBO란 신용도가 낮아 회사채를 직접 발행하기 힘든 기업의 신규 발행채권을 모아 보증을 거쳐 발행되는 상품이다. P-CBO를 이용하면 신용도가 낮은 중소기업도 회사채를 발행할 수 있게 된다.

신보에서는 대·중견기업은 회사채 등급 BB- 이상, 중소기업의 경우 신보 내부평가등급 기준 K9(CPA 감사보고서 보유기업은 K10) 이상 기업이 대상이다.

또 기업의 자금 조달 비용 부담을 덜어주기 위해 P-CBO보증의 후순위채권 인수 비율을 인하한다. 이로 인해 중소기업은 발행금액 기준으로 0.3%의 비용절감 효과가 예상된다는 설명이다.

신보 관계자는 “코로나19 피해기업에 실효성 있는 금융지원을 할 수 있도록 노력하겠다”며 “위기극복 자금을 적극적으로 지원해 우리 경제의 든든한 버팀목 역할을 이어갈 것”이라고 강조했다.

