[특징주] 삼성물산, 실적개선·배당증가 기대감에 5%↑

[아시아경제 이민지 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 7,000 등락률 +5.26% 거래량 1,022,114 전일가 133,000 2021.04.29 11:11 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일삼성물산, 1Q 영업익 3025억원…전년比 105%↑"선친 염원대로 사회적 책임 앞장"…이건희 생전 다짐, 후대로 이어졌다 close 이 실적 서프라이즈와 계열사 배당 증가 기대감에 힘입어 장중 5%대 오름세를 보이고 있다.

29일 오전 10시 12분 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 7,000 등락률 +5.26% 거래량 1,022,114 전일가 133,000 2021.04.29 11:11 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일삼성물산, 1Q 영업익 3025억원…전년比 105%↑"선친 염원대로 사회적 책임 앞장"…이건희 생전 다짐, 후대로 이어졌다 close 은 전 거래일 대비 4.89% 오른 13만9500원을 가리키고 있다. 이날 주가는 장중 14만1000원까지 올라섰다.

삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 140,000 전일대비 7,000 등락률 +5.26% 거래량 1,022,114 전일가 133,000 2021.04.29 11:11 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일삼성물산, 1Q 영업익 3025억원…전년比 105%↑"선친 염원대로 사회적 책임 앞장"…이건희 생전 다짐, 후대로 이어졌다 close 1분기 매출액과 영업이익은 7조8000억원, 3025억원으로 전년동기대비 각각 12%, 105% 늘어 시장 예상치를 크게 상회했다. 백광제 교보증권 연구원은 “계열사 배당 증가 수혜, 계열사 보유 지분 가치 증가 등 본질가치 상승에 주목하면서 중장기적 관점에서 매수 접근해야 할 때”라며 “올해는 사업 전반의 대규모 실적 개선에 힘입어 역대 최대 영업이익을 달성할 것”이라고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr