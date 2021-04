이재명표 '친기업 정책' 성과…삼성, 특허 73건 中企에 무상 양도

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명표 '기업 프랜들리'(친기업) 정책이 큰 성과를 내고 있다.

경기도는 29일 경기테크노파크와 공동으로 '삼성전자 보유특허 경기도 기업 무상양도 심사결과'를 발표하고, 삼성전자가 보유한 특허 73건을 도내 중소ㆍ벤처기업 34개사에 무상 양도하기로 했다고 29일 밝혔다.

도는 앞서 지난해 12월 삼성전자㈜와 대기업이 보유한 미활용 특허를 중소ㆍ벤처기업으로 이전해 기술 경쟁력을 높이고 대ㆍ중소기업 간 동반성장을 도모하기 위해 업무협약을 체결했다.

이번 무상양도에 따라 해당 기업 1곳 당 최소 1개에서 최대 6개의 특허기술을 삼성으로부터 양도받게 된다. 당초에는 1개 특허에 1개 기업을 매칭해줄 계획이었지만 많은 기업의 요청으로 신청기술 개수에 대한 제한을 완화했다.

양도되는 특허기술을 보면 ▲가전 10개 ▲디스플레이 12개 ▲모바일기기 28개 ▲반도체 9개 ▲소프트웨어 3개 ▲오디오ㆍ비디오 2개 ▲통신 네트워크 8개 등 총 7개 분야 73개다.

가장 많은 관심을 받은 기술은 '얼굴 인식을 위한 복수의 얼굴 이미지를 등록하기 위한 장치ㆍ방법'으로 6개 기업이 신청해 6대 1의 경쟁률을 보였다.

기술을 양도 받은 A사 관계자는 "대기업의 기술은 물론, 사업화를 위한 코칭 및 컨설팅도 지원받을 수 있는 좋은 기회가 됐다"며 "앞으로도 기업에 실질적인 혜택을 주는 사업이 많아지길 희망한다"고 소감을 말했다.

도는 이번 심사결과를 바탕으로 다음 달 삼성전자와 기술 양수기업 간 소유권 이전을 추진한다. 또한 이번 1차 공모신청을 시작으로, 삼성전자 보유특허를 지속적으로 업데이트해 2차 양도기업을 모집하고 양수기업의 활용현황을 모니터링하는 등 꾸준히 사업을 확대할 계획이다.

이재명 경기도지사는 "대기업이 독자적으로 잘하는 것도 중요하지만 상생ㆍ공존하는 것이 가장 중요한 가치"라며 "공정한 환경에서 기업이 혁신하고 역량을 발휘하도록 장을 만들고, 이를 토대로 서로 협력해 전체 파이를 키우는데 주력하겠다"고 약속했다.

