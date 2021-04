모바일 예약 시스템 도입…스타벅스, 5월 11일부터 'e-프리퀀시' 이벤트 시작

[아시아경제 이승진 기자] 스타벅스커피 코리아가 5월 11일부터 ‘스타벅스 서머 데이 쿨러’ 2종과 ‘스타벅스 서머 나이트 싱잉 랜턴’ 3종 등 총 5종의 사은품을 선보이는 여름 e-프리퀀시 이벤트를 진행한다.

이번 여름 e-프리퀀시 이벤트는 처음으로 모바일 예약 시스템을 도입해 운영한다. 기존에는 고객이 매장을 방문해 원하는 사은품을 선택해 수령하는 방식이었다. 모바일 예약 시스템 도입으로 매장 대기 시간을 최소화하고, 코로나19 감염 우려를 줄일 수 있을 것으로 보인다.

이번 여름 e-프리퀀시 사은품인 ‘서머 데이 쿨러’와 ‘서머 나이트 싱잉 랜턴’은 고객이 자신의 취향에 맞게 아이템을 선택할 수 있도록 두 가지 콘셉트로 구성되었다.

‘서머 데이 쿨러’는보냉 기능을 갖춘 아이스 쿨러 박스로, 스타벅스를 상징하는 서머 그린 색상과 노을 지는 태양을 연상케 하는 서니 핑크 색상 2가지로 선보인다. 11L의 넉넉한 용량으로, 쿨러 안에 커팅 도마와 일회용 꾸밈 스티커가 내장돼 있다.

‘서머 나이트 싱잉 랜턴’은 휴대용 랜턴으로, 콜드 블랙, 민트 블루, 캔디 핑크 3가지 색상으로 구성되었다. 블루투스 스피커 기능을 갖추고 있어 음악과 함께 하는 감성적인 휴식을 즐길 수 있다.

이번 여름 e-프리퀀시 이벤트는 미션 음료 3잔을 포함한 총 17잔의 제조 음료를 구매하여 e-프리퀀시를 완성한 스타벅스 회원 고객을 대상으로 ‘서머 데이 쿨러’ 2종 혹은 ‘서머 나이트 싱잉 랜턴’ 3종 등 총 5종의 사은품 중에서 1종을 증정한다.

e-프리퀀시 이벤트 기간 중 증정되는 모든 사은품은 모바일 앱 예약을 통해서만 수령 가능하다. 사은품을 교환 받을 수 있는 조건이 충족되는 스타벅스 회원이면 스타벅스 모바일 앱의 ‘증정품 예약하기’ 버튼을 활용하여 원하는 아이템과 수령일, 수령 매장을 선택한 후 수령일에 수령 매장을 방문해 모바일 예약증 바코드를 보여주면 된다.

이번 e-프리퀀시 이벤트는 많은 고객들에게 사은품 경험의 기회를 제공하고자 품목에 상관없이 한 개의 ID 당 첫 예약 포함 7일간 최대 5개까지 예약할 수 있도록 수량을 제한해 운영한다. e-스티커 적립은 5월 11일부터 7월 12일까지 가능하며, 사은품 예약 및 교환은 5월 11일부터 7월 19일까지 가능하다.

이와 함께, 구매를 원하는 고객을 위해 SSG닷컴에서 5월 13일 오전 10시부터 1차 판매를 시작한다. 매장 사은품과 다른 색상은 물론 SSG닷컴 전용으로 ‘서머 폴딩 카트’를 판매한다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr