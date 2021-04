獨 포츠담의 병원서 직원이 환자 4명 살해

[아시아경제 권재희 기자] 독일 동부 포츠담의 한 병원에서 4명이 살해되는 사건이 발생했다.

28일(현지시간) AP통신, dpa통신 등에 따르면 현지 경찰은 이날 오후 9시께 정형외과인 오벌린 클리닉으로부터 신고를 받고 출동해 사망자 4명과 중상을 입은 1명을 현장에서 발견했다. 경찰은 51세 여성을 유력 용의자로 보고 체포해 사건 경위를 조사 중이다.

포츠담지역 매체 '포츠다머 노이에스테 나흐리히텐'에 따르면 피해자들은 병원 환자, 체호된 용의자는 병원 직원인 것으로 알려졌다.

경찰은 "피해자들에게서 심각한 외부 폭력의 흔적을 발견했다"고 밝혔다.

사망자 신원이나 범행동기 등 구체적인 사실관계는 아직 파악되지 않았다.

사건은 병원의 완화치료 병동에서 벌어진 것으로 알려졌다. 완화치료 병동은 중증질환 환자들의 고통을 경감하는데 주력하는 곳으로 주로 임종을 앞둔 환자들이 머무는 곳이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr