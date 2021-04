배·사과나무 과수화상병 집중발생 대비 가상훈련

농식품부·농진청, 29일 관계기관 등 참석 영상회의

인력·장비 동원 표준운영절차 점검…대응 역량 강화

[세종=아시아경제 문채석 기자] 농림축산식품부와 농촌진흥청은 29일 과수화상병 확산을 막기 위해 지자체별 표준운영절차를 점검하는 가상훈련을 한다고 밝혔다.

농진청은 지난해 과수화상병 집중 발생 시 현장에서 신속 대응하기 위해 필요한 인력·장비 동원 절차와 기관 간 업무분담 체계를 정리한 표준운영절차를 마련했다.

사과·배를 생산하는 8개도, 17개 발생 시·군을 중심으로 각 지자체는 과수화상병 발생시 표준운영절차에 따라 대응 추진체계를 갖춘다. 사전 준비된 인력과 시설·장비 이용 계획에 따라 방제 업무를 신속하게 추진해 나갈 계획이다.

가상훈련은 표준운영절차를 점검·보완하고, 현장 대응 역량을 강화하기 위한 것으로 농식품부와 농진청, 검역본부, 8개도 농업기술원, 17개 발생 시·군 농업기술센터, 농협경제지주 등 관계기관이 참여한다.

특정지역에 과수화상병이 집중 발생하거나 장마·집중호우에 의한 매몰 지연, 미발생지역 신규발생 등 가상의 상황을 설정해 훈련을 한다. 기관별 역할과 세부 대응 절차, 기관 간 협력 체계, 중점 관리 사항 등을 점검한다.

특히 다수농가에서 발생할 경우 위기경보별 상황실 운영 계획과 상황총괄반, 현장대응반, 후속처리반 등 대응반별 임무, 단계별 인력·장비 운용 등 대응조치 절차를 집중 확인할 계획이다.

이와 함께 농식품부, 농진청, 지자체는 올해 과수화상병 발생을 최소화하기 위해 전국 사과·배 농가 6만호를 대상으로 동절기 궤양 제거를 했다. 약제 98억원을 지원해 개화기 약제 살포도 진행 중이다.

김보람 농식품부 식량산업과장은 "표준운영절차 마련과 가상훈련을 통한 현장방제기관 대응역량 향상, 유관기관간 협력 강화로 올해 과수화상병 확산 방지에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김정화 농진청 재해대응과장은 "지난 15일부터 과수화상병 대책상황실을 운영하고 조기 발견을 위한 사전 예찰을 강화했다"며 "기본예방수칙을 철저히 이행하고, 의심증상이 발견되면 즉시 신고해달라"고 당부했다.

