각종 벌레 출몰 시 퇴치 요령

[아시아경제 이진경 기자] 벌레 없는 집에서 살고 싶은데 날씨가 더워지면서 집에 벌레들이 더 자주 보이는 것 같다고요? 벌레들은 번식이 빠르기 때문에 그냥 두면 걷잡을 수 없을 만큼 개체 수가 늘어나 더욱 조심해야 합니다. 집에 자주 보이는 바퀴벌레, 개미, 모기, 진드기, 먼지다듬이, 좀벌레, 돈벌레, 거미 등 벌레마다 효과적으로 퇴치하는 방법이 따로 있다고 하는데요. 어떤 좋은 퇴치 꿀팁이 있는지 알아봅시다.

