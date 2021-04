가스라이팅의 특징과 자가 진단

[아시아경제 이진경 기자] 최근 한 여배우가 과거 연인에게 가스라이팅 범죄를 일삼았다는 의혹이 제기되면서 가스라이팅 범죄가 이슈로 떠오르고 있다. 가스라이팅은 가해자가 상대의 심리나 상황을 교묘하게 조작해 판단을 흐리게 만들어 자신의 지배력을 행사하는 일종의 '정신적 학대’이다. 현재 자신이 가스라이팅을 당하는지 의심스럽다면 자가 진단을 통해 관계를 살펴보고 그 상대가 가해자의 특징을 보인다면 빠른 시일 내에 관계를 정리해야 한다. 당장 스스로 관계 정리가 어렵다면 전문 상담센터를 통해 도움을 받는 것이 필요하다.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr