[아시아경제 박소연 기자] 이낙연 더불어민주당 전 대표는 23일 경남 김해 봉하마을을 찾아 고(故) 노무현 전 대통령 묘역을 참배했다.

이 전 대표는 이날 SNS에서 "노무현 대통령님을 뵈었다"며 "당신이 추구하셨던 균형발전과 사람 사는 세상은 여전히 가장 중요한 과제"라고 밝혔다.

이 전 대표는 참배 후 방명록에 "사람 사는 세상은 균형발전에서 시작된다"고 언급했다.

전국의 민생 현장을 방문 중인 이 전 대표는 봉하마을에 이어 부산에서 간담회를 진행했다.

