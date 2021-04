오세훈, 주한 美대사 대리 면담…"한미 간 긴밀한 관계 변함 없이 지속"

오 시장 "서울에 많은 관심 부탁드린다"

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 23일 로버트 랩슨 주한 미국대사 대리와 면담하고 한국과 서울에 대한 관심을 요청했다.

오 시장은 이날 서울시청 시장실에서 랩슨 대사 대리를 만나 "서울과 한국에 대한 이해도와 애정이 깊다고 들었다"면서 "계속해서 대한민국 수도 서울에 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다. 주한 미국대사는 현재 조 바이든 행정부가 들어선 이후 3개월 째 공석이다.

오 시장이 시청과 한국에 대한 인연을 묻자 랩슨 대사는 "결혼 관련 증명 때문에 1986년 아내와 옛 청사를 방문한 적이 있다"면서 "서울시장직 취임을 축하한다"고 말했다.

이어 랩슨 대사는 "많은 세월 동안 여러 큰 변화가 있었지만 한 가지 변하지 않은 것은 한미 간 긴밀한 관계"라면서 "서울시와 이곳에 사는 미국인 간 긴밀한 관계는 변하지 않았고, 대사관 가족들은 서울시민 느낌으로 거의 살고 있다"고 덧붙였다.

