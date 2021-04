'제 차에 손대면 죽을 줄 아세요, 손해배상 10배'…주차구역 2칸 점령한 '무개념 벤츠'?

[아시아경제 황수미 기자] 한 온라인 커뮤니티에 아파트 주차장에서 '무개념 주차'를 행한 벤츠 차주에 대한 고발성 글이 올라와 화제가 되고 있다.

17일 자동차 커뮤니티 보배드림에는 '저의 주차장에는 이런 사람이 삽니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 해당 게시글의 글쓴이 A씨는 주차칸 2개를 차지하고 있는 벤츠 차량의 사진을 찍어 올리며 "이렇게 주차하고 사라지는데, 건들면 인생 망할까봐 무섭다"고 말했다.

차량의 앞 유리창 부분에는 "제 차에 손대면 죽을 줄 아세요"라는 경고 문구가 적힌 코팅물이 붙어 있다. 추가로 "손해배상 10배 청구. 전화를 하세요"라는 문구도 함께 적혀 있다.

이를 접한 누리꾼들은 "너무 당당해서 어이가 없다", "민폐다" 라는 반응을 보이며 비판하고 있다.

해당 게시글엔 1000개가 넘는 댓글이 달렸다.

황수미 인턴기자 choko216@asiae.co.kr