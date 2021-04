현대건설 노사, 위기극복 합심 '2021년도 임단협' 조기 타결

[아시아경제 조강욱 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 46,900 전일대비 500 등락률 +1.08% 거래량 346,304 전일가 46,400 2021.04.16 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일현대건설, 1700억 규모 싱가포르 오피스타워 공사 수주外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' close 노사가 코로나19 등 어려운 경영 환경 극복을 위해 두 손을 맞잡았다.

현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 46,900 전일대비 500 등락률 +1.08% 거래량 346,304 전일가 46,400 2021.04.16 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-15일현대건설, 1700억 규모 싱가포르 오피스타워 공사 수주外人 '클릭'에 움직인 코스피, 장 중 등락 계속…건설株 '강세' close 은 지난 14일 서울 종로구 현대건설 계동 사옥에서 윤영준 대표와 김준호 노조위원장 등이 참석한 가운데 2021년도 임단협 체결을 완료했다고 16일 밝혔다.

이번 노사합의는 올해 현대자동차그룹 계열사 가운데 처음이다. 회사측은 코로나19에 따른 글로벌 경기 불확실성 등 어려운 경영 환경 속에서 노사가 힘을 모아 위기를 극복하자는 취지로 조기에 임단협을 타결했다고 설명했다.

이번 합의에는 기본급 2.1~2.3% 인상, 경영성과급 10.6% 지급, 코로나 극복 격려금 150만원 등이 포함됐다.

현대건설은 앞으로도 노사합동으로 '근로환경개선위원회'를 각 분기별 운영하며 직원들의 근로환경 및 복지, 제도 등을 지속적으로 개선하기 위해 최선의 노력을 다한다는 계획이다.

노사는 "한마음으로 합심해 모든 난관을 극복 하겠다"며 "앞으로 현대건설을 최고의 기업으로 키우고 업계 최고의 대우를 받는 회사로 만들어 나가겠다"고 말했다.

