[클릭 e종목]"효성티앤씨, 1Q 어닝서프라이즈"…목표가 100만원

[아시아경제 지연진 기자] 키움증권은 효성티앤씨에 대해 올해 1분기 실적이 시장의 기대보다 훨씬 개선될 것이라며 투자의견과 매수와 목표주가를 100만원으로 상향했다고 16일 밝혔다.

효성티앤씨의 올해 1분기 영업이익은 전년동기대비 187.5% 증가한 2257억원으로 시장 전망치(1795억원)을 크게 웃돌 것으로 전망된다. 전 사업부문의 실적이 모두 개선세로, 올해 1분기 영업이익은 작년 연간 수치(2666억원)의 약 85% 수준이다.

섬유부문 영업이익은 2101억원으로 전년동기대비 211.7% 증가할 것으로 전망된다. 이동욱 키움증권 연구원은 "투입 시차 효과로 상대적으로 낮은 원재료 가격이 적용되는 가운데, 수급 타이트 현상 발생으로 주력 제품인 스판덱스의 스프레드 및 마진이 급격히 개선된 것으로 추정된다"며 "국내외 스판덱스 플랜트 가동률이 100%를 지속하고 있으며, 나일론과 폴리에스터 원사도 차별화, 친환경 제품 판매량 확대로 실적 개선이 예상된다"고 전했다.

무역 기타부문 영업이익은 156억원으로 전년동기대비 40.5% 증가할 전망이다.

