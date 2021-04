‘육군사관학교를 논산으로’ 충남, 육사 유치 본격 시동

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 논산에 육군사관학교(이하 육사)를 유치하기 위한 준비에 본격 착수한다.

도는 14일 육사 유치 추진위원회 출범으로 본격적인 육사 유치활동을 시작한다고 밝혔다.

이날 출범식을 가진 추진위는 앞으로 충청향후회, 논산시 재경향우회 등 인적네트워크와 각종 토론회 및 포럼 등 각종 대외활동을 전개해 충남의 육사 유치 당위성을 알리고 범국민적 공감대 확산과 대정부 유치활동에 구심점 역할을 하게 된다.

추진위에는 도의회와 논산시의회, 도 정책특보, 전직 군인, 시민사회단체 대표자, 향우회, 학계 인사 등 25명으로 구성됐다. 공동위원장은 이필영 도 행정부지사와 황명선 논산시장 등 3명이 맡는다.

양승조 충남도지사는 “충남(논산)은 삼군본부와 육군훈련소, 국방대가 터를 잡고 있으며 국방과학연구소와 항공우주연구원 등 국방 관련 30여개 산·학·연이 인접한 지리적 이점을 갖는다”며 “이러한 여건에 더해 광역교통망 등 인프라가 갖춰진 점을 고려할 때 육사 이전 최적지는 논산이 될 수밖에 없다”고 강조했다.

그러면서 “도는 추진위를 주축으로 육사 유치를 위해 기울여 온 그간의 노력이 구체화될 수 있게 할 것”이라고 말했다.

한편 논산지역에 육사를 유치하는 것은 민선7기 공약 중 하나로 도는 그간 육사 유치 전문가 자문단을 구성·운영해 연구용역을 추진했다.

또 지난해 7월 28일 육사 유치 추진을 공식 발표한 상태다.

