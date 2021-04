[아시아경제 최대열 기자] LG상사 LG상사 001120 | 코스피 증권정보 현재가 30,550 전일대비 350 등락률 -1.13% 거래량 157,881 전일가 30,900 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"LG상사, 실적 개선 기대감 지속…목표가 9%↑"[클릭 e종목] "용 꼬리에서 뱀 머리로"…LG상사, 새 지주사 주력사로 자리매김LG상사, 작년 영업익 18.5% 개선 "에너지·팜, 물류사업이 견인" close 는 올해 1분기 연결기준 잠정 영업이익이 1133억원으로 지난해 같은 기간보다 127% 늘었다고 12일 공시했다. 매출은 3조6852억원으로 같은 기간 50% 늘었다.

