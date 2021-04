아이폰 사용자들에 '갤럭시 가상체험' 권하는 삼성

삼성, 갤럭시 가상체험 웹사이트 론칭

'아이테스트' 뉴질랜드서 광고 중

[아시아경제 차민영 기자] 아이폰 사용자들이 갤럭시 스마트폰을 가상 체험해볼 수 있는 공식 시뮬레이션 웹사이트가 나왔다.

8일(현지시간) IT 전문매체 맥루머에 따르면 삼성전자는 뉴질랜드에서 갤럭시 기기 가상 시뮬레이션 웹사이트 '아이테스트(iTest)'를 광고하고 있다.

애플의 아이폰 사용자가 자신의 아이폰에서 아이테스트 웹사이트에 방문하면 홈 화면에 웹 앱을 설치하라는 메세지가 표시된다.

앱에 들어가면 다양한 앱이나 설정 옵션이 포함된 갤럭시 스마트폰 홈 화면이 실행된다. 갤럭시 스토어를 통해 테마를 다운받거나 메세지, 전화 앱에 접근할 수도 있다. 갤럭시 기능에 대해 알려주는 전화 통화와 메세지가 온다.

카메라를 비롯한 부가 기능도 안내된다. 유명 인플루언서이자 사진작가인 로건 도즈의 카메라 사용 안내(튜토리얼)이 제공되며 사용 가능한 사진 옵션들을 보여준다. '갤럭시 웨어러블', '삼성 키즈', '삼성 헬스' 앱도 탐색 가능하다.

애플과 경쟁 관계에 있는 삼성이 아이폰 사용자들을 유치하기 위한 마케팅 전략을 펼치는 것으로 관측된다. 맥루머는 "갤럭시 기기를 소유하지 않아도 기능들을 살펴볼 수 있는 유용한 방법"이라며 "아이폰 사용자를 유치하려는 삼성의 야심찬 노력"이라고 평가했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr