[아시아경제 박지환 기자] 화성산업은 8일 평택 석정 화성 화성파크드림 신축공사를 체결했다고 공시했다.

이번 공사의 계약금액은 2478억원 규모이다.

