함양군-인도네시아 보고르군 온택트 화상회의 개최

엑스포 개최에 따른 홍보

코로나 종식 이후 양 도시 간 상호 발전방안 모색

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 8일 오전 군수실에서 서춘수 함양군수와 국제 우호 교류도시인 인도네시아 보고르군 아데 야신 군수 간 온택트 화상회의를 개최했다.

군에서는 2019년 9월 보고르군과 우호 교류 협약을 맺은 이후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 직접적인 방문은 없었으나 지속해서 온라인 등을 통한 비대면 교류를 진행하고 있다.

이번 화상회의에서는 자국 내 코로나19 상황, 2021 함양산삼항노화엑스포 안내, 정기적인 회의 개최, 양 도시 간 교류 확대를 통한 상호 협력적 발전 등에 관한 내용을 논의했다.

특히 이번 화상회의에는 경남도 자카르타 사무소 관계자와 도 투자자문관이 함께 참석해 의견을 나누는 등 향후 함양군과 보고르군 사이에 경제, 문화, 수출 분야 등 활발한 교류가 있을 것으로 기대하고 있다.

서 군수는 “영상을 통해서나마 보고르 군수님을 비롯해 도 관계자분들을 만나 반갑다”며 “하루빨리 코로나19가 종식돼 엑스포 기간 중 함양군 방문뿐 아니라 다방면에 걸친 활발한 교류를 기대한다”고 말했다.

아데야신 보고르 군수는 향후 양 지자체간 업무공유, 인적교류 등 상호 발전을 논의하기 위한 정기적인 만남의 필요성을 언급하면서 “올 9월 개최되는 엑스포의 성공 개최를 염원하며 적극적인 홍보 활동을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

한편 군은 앞으로도 계속 2021 함양산삼항노화엑스포와 포스트 코로나 시대를 앞두고 국제 우호 교류 도시를 대상으로 온·오프라인 교류 활동을 이어나갈 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr