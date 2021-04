신안군, 청소년참여위원회 화상 위촉식 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량) 청소년상담복지센터는 8일 2021년 신안군 청소년참여위원회 온라인 위촉식 및 정기회의를 개최했다고 밝혔다.

이번 위촉식은 코로나19 감염병 예방을 위해 줌(ZOOM)을 이용해 비대면으로 진행됐으며 공개모집 및 학교장 추천을 통해 선발된 29명의 청소년 참여위원(중학교 19명, 고등학교 9명, 학교 밖 1명)이 온라인으로 한자리에 모였다.

행사는 2021년도 청소년참여위원 온라인 위촉식에 이어 청소년참여 활동에 대한 이해를 높이고, 연간 활동 계획 수립 및 위원장과 부위원장을 선출했다.

신안군 청소년참여위원회는 한 해 동안 분기별 정기회의와 다양한 활동을 통해 청소년 정책 및 사업에 대한 의견제시, 청소년 권리와 인권 모니터링 등 지자체와 청소년 간 소통 창구의 기능을 하게 된다.

고민호 신안군청소년상담복지센터장은 “청소년참여위원회 운영을 통해 신안군 정책 수립 및 사업 과정에 청소년들의 의견이 반영될 수 있도록 많은 관심을 두고 지원하겠다”고 말했다.

