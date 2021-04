英, 홍콩 민주화 주역 네이선 로 망명 승인

英·中 관계 악화될 듯

[아시아경제 김수환 기자] 영국이 홍콩의 민주화 시위를 촉발한 인사 중 하나인 네이선 로의 정치적 망명을 승인했다.

8일(현지시간) 주요 외신에 따르면 2014년 조슈아 웡 등과 함께 대규모 홍콩 도심 시위를 주도했던 로에게 망명 지위 부여를 허용했다.

앞서 중국 정부가 홍콩보안법 통과를 위해 반대 시위대를 강경 진압하자 로는 지난해 7월 영국으로 피신했다.

지난해 말 영국 정부에 정치적 망명을 신청한 그는 트위터를 통해 "홍콩 국가보안법(홍콩보안법)에 따라 수배 대상이 됐고 정치적 억압을 받을 상황에 처했다"라며 "홍콩에 돌아가면 신변에 위협이 생길 것"이라고 했다.

로의 망명으로 영국과 중국 관계는 더욱 악화될 것이라는 관측이 나온다. 중국은 홍콩보안법이 국가 보안을 위한 필수적 법안이라면서 영국을 비롯한 서방 국가들에 내정 간섭을 중단하라고 촉구했다.

영국은 중국이 홍콩보안법 통과를 강행하자 1997년 홍콩 반환 당시 일국양제(一國兩制·한 국가 두 체제) 합의에 따른 홍콩의 자치권 보장 조항을 위반했다고 반발했다. 그러면서 홍콩 거주민 500만명이 영국 시민권을 획득할 수 있도록 비자 관련 규정을 개정했다.

영국은 앞으로 5년간 30만명의 홍콩 시민이 이민 올 것으로 전망했다. 뱅크오브아메리카는 홍콩 시민의 영국 이주로 올해 360억 달러의 자금 유입이 이뤄질 것으로 예상했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr