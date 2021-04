경기경제과학원, 바이오 전문인력 양성

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도경제과학진흥원이 바이오 전문인력 양성에 나선다.

경기경제과학원은 정부가 지원하는 '바이오인력양성사업'의 교육기관으로 참여한다고 8일 밝혔다.

이 사업은 한국바이오협회와 경기경제과학원 바이오센터 등 전국 6곳의 유관기관이 협력해 바이오의약 및 식품분야 생산ㆍ품질관리ㆍ품질분석 기술인력 양성을 위한 전문 교육을 실시하고 취업까지 연계하는 교육 프로그램이다.

바이오센터는 의약품 품질관리 분석 실무 과정을 통해 바이오의약품 개발 및 제조과정과 다양한 단계에서 요구되는 품질분석 전문기술을 습득할 수 있는 실무형 교육 프로그램을 설계해 기업이 필요로 하는 현장실무 능력을 보유한 전문 인력양성을 배출하게 된다.

최근 2년 간 교육을 받은 수료생 중 75%가 국내 유명 바이오기업에 취업했다.

1차 교육은 다음 달 3일부터 7월30일까지며 GMP공통이론교육(1개월)과 현장실무교육(3개월) 등 총 4개월 간 무료로 진행된다. 교육생은 총 10명이며, 하반기에도 2차 과정이 예정돼 있다.

김판수 경기경제과학원 바이오센터장은 "평소 경험하기 어려운 첨단 연구장비를 직접 만져보고 운영해보는 실습과정은 교육생들의 실무능력 향상에 큰 도움이 될 것"이라며 "체계적인 교육을 통해 현장실무형 전문 인력을 양성하는데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

