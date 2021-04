박용진 "민주당 지도부 총사퇴 불가피"

[아시아경제 박철응 기자] 박용진 더불어민주당 의원이 민주당 지도부의 총사퇴가 불가피하다는 의견을 보였다.

박 의원은 8일 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "(지도부 총사퇴가) 사실 제 개인적으로는 불가피하지 않을까 하는 생각이 든다"면서 "오늘 오전 10시 반에 의총이 열릴 예정이다. 거기서 지도부의 판단이 어떻게 나오는 지를 일단 보고 의원들의 의견들이 모일 것"이라고 말했다.

그는 이어 "지금 이렇게 됐는데 그냥 이낙연 대표 사퇴한 자리만 보궐로 한다, 이러기가 쉽지는 않을 것 같다"면서 "아마 총사퇴의 의견들이, 요구들이 나오지 않을까 이런 생각은 있지만 지켜보겠다"고 언급했다.

박 의원은 또 "민주당으로서는 이후에 원내대표 선거, 그 다음에 전당대회 당 대표 선거, 그리고 대통령 후보 경선이라고 하는 3개의 꼭지점들이 생긴다. 여기에서 민주당이 달라졌구나 라고 하는 모습을 보여줘야 한다"고 강조했다.

'새 인물'의 필요성을 내세운 것이다. 박 의원은 "영혼 없는 반성 멘트, 그리고 하나 마나한 말로만의 혁신 이야기, 이런 걸로 끝난다면 대통령 선거도 자신할 수 없는 것 아니냐"면서 "민주당 안에서 새로운 인물, 새로운 노선, 이걸로 가야 된다"고 말했다.

보궐선거 패배와 관련해서는 "선거 기간 내내 느꼈다. '종아리 걷어라, 다른 거 됐고 입 꽉 다물어라. 종아리 걷어라' 이 느낌이었다. 선거 캠페인을 끌어가는 과정도 민심이 왜 종아리를 걷어라라고 하는지를 잘 모르는 듯한 모습을 보였다"고 했다.

