"정부·여당 미워서 나타난 표심…어깨 무거워" 野, 서울·부산시장 선거 압승에 '겸손' 강조

국민의힘 압승…서울 오세훈 57.5%, 부산 박형준 62.67%

野 "여당 실정에 따른 반사이익에서 비롯된 승리", "자만하지 않고 겸허한 마음 가지겠다"

[아시아경제 허미담 기자] 국민의힘이 4·7 재·보궐선거에서 압승을 거둔 것에 대해 기뻐하면서도 "여당의 실정에 따른 승리인 것을 기억해야 한다"라며 겸손한 태도를 보였다.

배준영 국민의힘 대변인은 8일 논평을 내고 "이번 승리는 '국민의힘'보다 '국민의 힘'의 승리라는 것을 알고 있다. 오늘의 압도적인 승리는 '국민의힘'을 지지해 주신 '국민의 힘'에서 온전히 비롯됐다"라며 "오늘 나타난 표심은 현 정권과 정치에 대한 국민의 분노 때문임을 잘 알기에 어깨가 더 무겁다"고 밝혔다.

그는 "앞으로 더 겸허하게, 더 치열하게 잘해야겠다는 생각뿐"이라며 "서울과 부산 시정을 올바르게 바로 잡겠다. 전임자들과 어떻게 다른지 보여드리겠다"고 말했다.

이어 "앞으로도 또 환골탈태하여 저희에게 표를 주지 않은 분들의 목소리도 경청하며 모두의 국민의힘이 되도록 하겠다"며 "오늘 길을 만들어 주셨으니, 저희 국민의힘은 그 길에 앞장서며 수명 다한 정권을 바꾸라는 명령도 충실히 따르겠다"고 강조했다.

5선의 정진석 국민의힘 의원도 페이스북에 올린 글에서 "성난 민심이 내로남불 위선-무능 정권을 심판했다. 서울시민, 부산시민은 오만한 정권을 무릎 꿇렸다"며 "민심은 유례없이 격렬하게 요동쳤다. 우리 당으로서는 숙원을 풀었지만, 해일 같은 민심 앞에 두려울 따름"이라고 했다.

이어 "국민의힘의 승리는 여당의 실정에 따른 반사이익에서 비롯됐다. 그러니 희희낙락할 때가 아니다"라며 "한국토지주택공사(LH) 투기 비리에 대한 국민적 분노, 무능-위선 정권에 대한 혐오감, 거기에 윤석열 전 검찰총장에 대한 기대감이 합쳐진 결과"라고 평가했다.

또 그는 "'무능하고 위선적인 정권을 끝장내달라', '폭정을 종식해달라'는 국민들의 뜨거운 열망이 귀에 쟁쟁하다"라며 "위대한 민의에 응답하겠다는, 순응하겠다는 의지를 다지겠다. 환호작약하지 않겠다. 다시 신발 끈을 조이겠다"라고 의지를 다졌다.

같은 당 유의동 의원도 페이스북을 통해 "연패 뒤의 승리라 기쁘지 않을 수 없다"면서도 "이번 선거는 국민의힘의 승리가 아니라 문재인 정부와 민주당의 패배다. 우리의 득점으로 승리를 쟁취한 것이 아니라 문재인 정부의 위선과 오만 그리고 무능에 분노한 국민이 집권여당에 강력한 레드카드를 내민 것"이라고 지적했다.

이어 "문재인 정권은 사망 선고를 받은 것이나 마찬가지다. 문재인 정부는 끝난 것"이라며 "이제 국민은 제1야당 '국민의힘'을 두 눈 부릅뜨고 냉정하게 지켜볼 것"이라고 강조했다.

또 유 의원은 "(국민은) 보궐선거 승리에 샴페인을 터뜨리며 안주하는지, 더 큰 변화와 쇄신의 길을 가는지 지켜볼 것"이라며 "국민이 원하는 변화와 개혁을 실천할 수 있는지 우리 스스로 치열한 싸움을 벌여 나가야 한다"고 주장했다.

유승민 전 국민의힘 의원 또한 "결코 자만하지 않고 국민이 갈망하시는 변화와 혁신을 하겠다"며 "민심은 무섭고 현명하다. 우리 당은 선거에 나타난 국민의 메시지를 정확하게 읽어야 한다"고 목소리를 높였다.

그는 자신의 페이스북을 통해 "(이번 선거 결과는) 야당이 더 좋아서가 아니라 정부 여당이 미워서 나타난 표심"이라며 "조금이라도 착각하거나 자만하지 않고 겸허한 마음으로 국민이 원하는 개혁을 하겠다"고 강조했다.

한편 국민의힘이 4·7 서울·부산시장 보궐선거에서 모두 승리했다. 중앙선거관리위원회에 따르면 서울시장 보궐선거에서 오 후보는 279만8788표(57.50%)를 얻어 190만7336표(39.18%)에 그친 박영선 더불어민주당 후보를 제치고 시장에 당선됐다. 두 후보 간 표차는 89만1452표이고, 득표율 격차는 18.32%포인트다.

부산시장 보궐선거에서는 박형준 국민의힘 후보가 96만1576표(62.67%)를 얻어 52만8135표(34.42%)에 그친 김영춘 민주당 후보(34.42%)를 누르고 시장에 당선됐다. 두 후보 간 표차는 43만3441표이며 득표율 격차는 28.25%포인트다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr