남양유업 임신육아교실, 난임 부부들을 위한 강의 진행

[아시아경제 이승진 기자] 남양유업이 오는 16일 인스타그램 IGTV 방송을 통해, 난임 부부들을 위한 특별한 강의를 진행한다.

이번 강의는 임산부와 산모를 대상으로 한 기존 강의와는 달리, ‘건강한 임신 준비하기’라는 주제로 소중한 아이를 기다리고 있는 난임 부부들을 위해 진행될 예정이다.

이현주 서울의료원 산부인과 난임센터 과장이 진행하는 이번 강의는 ‘건강한 아이를 임신하는 방법’ 및 ‘출산에 도움을 주는 올바른 임신’이라는 주제로 난임의 원인과 치료 방법, 시험관 아기에 대한 이야기들을 다룰 예정이다. 강의는 오는 16일 오전 10시 30분부터 1시간 진행이 될 예정이다.

본 방송 이후 당일 11시 30분부터는 남양 ‘임신육아교실’ 인스타그램 계정의 라이브 방송을 통해 사전 신청 회원들 중 라이브 방송 참여자 대상으로 경품 추첨을 진행한다.

경품으로는 카시트, 조이비 놀이 텐트, 팸퍼스 기저귀, 베베숲 물티슈, 각시밀 유축기, INB 젖병, 남양유업 컴포트케어, 남양유업 맛있는 두유 등 각종 육아에 필요한 다양한 물품이 준비가 되어 있다. 경품 추첨을 위한 사전 신청은 오는 14일까지 임신, 출산, 육아 관련 정보를 얻을 수 있는 남양아이 사이트에서 가능하다.

남양유업 관계자는 “이번 랜선 임신육아교실은, 난임 부부들에게 도움이 되고자 특별한 강의를 준비했다.”라며 “앞으로도 이러한 강의들을 통해 현재 우리나라가 겪고 있는 저출산 문제에, 작은 도움이 될 수 있도록 기업으로써 노력하겠다”라고 말했다.

한편 남양유업은 1983년부터 사회공헌적인 측면으로 출산을 앞둔 예비 산모들에게 임신과 출산, 육아 관련 지식을 전달하고 산모들만의 문화체험 기회를 제공하기 위해 임신육아교실을 진행하고 있다. 현재는 코로나19 영향으로 온라인 형태의 ‘랜선 임신육아교실’로 대신하고 있다.

