중진공, 인베스트인디아와 中企 지원 업무협약

중소벤처기업 지원과 교류 활성화 위해 적극 협력하기로

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 8일 인도의 대표적인 스타트업 지원기관인 인베스트인디아와 중소벤처기업 지원과 교류 활성화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 지난해 8월 김학도 이사장이 스리프리야 란가나탄 주한인도대사와 만나 경제 협업 방안을 논의한 것의 후속조치다. 구체적으로 양 기관은 ▲스타트업 로드쇼, IR피칭 등 네트워킹 행사 공동 개최 ▲중진공이 뉴델리에 운영 중인 코리아스타트업센터를 활용한 한국과 인도의 유망기업 간 공동 개발 및 판매 ▲신시장 개척 등의 교류 활성화에 적극 협력하기로 했다.

화상으로 진행한 협약식에는 서울에서 김학도 이사장과 스리프리야 란가나탄 주한 인도대사, 뉴델리에서 디팍 바글라 인베스트인디아 최고경영자(CEO)가 참석했다. 협약에 이어 열린 한-인도 비즈니스 상담회에는 국내기업 11개사와 인도기업 40개사가 참석해 1대 1 화상 상담을 진행했다. 상담회에는 사물인터넷(IoT), 헬스케어, 신재생에너지 등 인도의 주요 육성 산업 분야 업종을 영위하는 중진공 청년창업사관학교 출신기업 등이 참여했다.

김학도 이사장은 "중진공은 2018년에 인도중기공사와 협업해 기술교류센터를 개소하고 2019년에는 뉴델리 코리아스타트업센터를 설치하는 등 국내기업의 인도시장 진출을 지원 중"이라면서 "협약을 계기로 양국의 협력기반을 견고하게 구축하고 상호교류를 활성화해, 성공 스토리를 만들 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr