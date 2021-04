올해 서울 첫 검정고시 4월10일 시행…확진자도 응시 가능

확진·자가격리자는 사전신청 통해 별도 시험장 응시 가능

초졸 응시자 검정 볼펜, 중졸·고졸 컴퓨터용 사인펜 챙겨야

합격여부는 5월11일 서울시교육청 홈페이지에서 발표

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 2021년도 제1회 초·중·고졸 학력인정 검정고시를 10일에 실시한다.

8일 서울시교육청은 시내 14개 고사장에서 4968명이 검정고시를 치른다고 밝혔다.

고사장은 ▲초졸 대영중(1개교) ▲중졸 진관중, 언주중(2개교) ▲고졸 원묵중, 창동중, 용강중, 잠실중, 목동중, 대방중, 무학중, 월곡중(8개교)다. 시각장애인 응시자를 위한 고사장은 서울시립노원시각장애인복지관이다.

모든 응시자는 시험 당일 수험표와 신분증을 꼭 지참해야한다. 답안지 작성을 위해 초졸 응시자는 검정 볼펜, 중졸·고졸 응시자는 컴퓨터용 수성사인펜을 준비해야 한다.

서울시교육청은 고사장까지 이동이 어려운 중증장애인을 위해 자택이나 본인이 이용하는 복지관을 고사장으로 운영하는 '찾아가는 검정고시 서비스'를 시행한다. 이번에는 와상장애인 이은지 씨가 중졸 검정고시를 자택에서 치른다.

중졸·고졸 응시자 중 점심시간이 포함된 경우는 도시락과 마실 물도 별도로 준비해야 한다. 코로나19 방역으로 인해 고사장 입실 전 체온 측정 등 시간이 다소 소요될 것으로 예상되므로 응시자는 평소보다 일찍 고사장에 도착해야 한다. 입실은 8시부터 가능하다.

시험 당일 고사장에 주차가 불가능하므로 대중교통을 이용하고, 시험 도중 핸드폰 등 통신기기를 소지하면 사용 여부에 상관없이 부정행위로 간주된다.

서울시교육청은 코로나19 방역을 위해 응시자 간 거리를 1.5m 이상 유지 하고 고사실당 인원을 20명 이하로 배정했다. 시험 당일 유증상자 발생에 대비해 담당 보건소와 비상 연락체계를 구축하고 유증상자도 응시할 수 있도록 각 고사장에 별도고사실을 마련했다. 모든 응시자는 시험 당일 반드시 마스크를 착용해야 하며 마스크 미착용 시 시험에 응시할 수 없다

코로나19 확진자와 자가격리자도 검정고시에 응시할 수 있다. 사전신청을 통해 별도 시험장에서 응시할 수 있으며 신청 기간과 방법은 서울시교육청 홈페이지에서 확인하면 된다. 검정고시 합격 여부는 오는 5월11일에 서울시교육청 홈페이지에서 확인 가능하다.

조희연 서울시교육감은 "원활한 검정고시 시행을 위해 시험일까지 소모임 과 밀집 장소·다중이용시설 이용을 자제하고, 코로나19 예방을 위한 응시자 유의사항을 준수해 주기 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr