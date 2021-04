[아시아경제 오주연 기자] 8일 오전 15분 기준 4·7 부산시장 재보궐선거 개표율은 83.00%로 집계됐다.

중앙선거관리위원회 선거통계시스템에 따르면 이 시각 박형준 국민의힘 후보는 62.93%, 김영춘 더불어민주당 후보는 34.22%를 득표했다.

128만4305표가 개표된 가운데 박 후보는 80만2421표, 김 후보는 43만6316표를 얻었다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr