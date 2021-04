정의용, 스웨덴 외교장관에 사의 표현…한반도 평화 기여에 감사

[아시아경제 공병선 기자] 정의용 외교부 장관이 한반도 평화 구축을 적극 기여해온 스웨덴의 안 린데 외교장관에게 사의를 표했다.

7일 외교부에 따르면 정 장관은 린데 장관과 통화하고 양국 관계와 한반도 정세 등에 대해 의견을 교환했다.

정 장관은 스웨덴이 한반도 평화 구축을 위해 적극 기여해온 데 사의를 표했고 린데 장관은 스웨덴이 한반도 평화 프로세스 진전을 위한 건설적 역할을 지속해나가겠다고 전했다. 스웨덴은 2019년 10월 스톡홀름에서 열린 마지막 북미 실무협상 장소를 제공하는 등 북미 대화 촉진을 위해 노력해왔다. 스웨덴은 한반도 정전체제를 감시 및 관리하는 중립국감독위원회의 일원이기도 하다.

또한 정 장관은 오는 5월 서울에서 열리는 P4G(녹색성장 및 2030 글로벌 목표를 위한 연대) 정상회의에 고위급 참여를 요청했으며 린데 장관은 회의의 성공적 개최를 위해 적극 협력하겠다고 밝혔다.

양 장관은 올해 스웨덴이 의장국인 유럽안보협력기구(OSCE)와 스웨덴 주도의 주요 핵 비(非)보유국 협의체인 스톡홀름 이니셔티브 등 다양한 분야에서 다자 협력을 지속하기로 했다.

