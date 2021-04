"객실서 VR 게임을" 롯데호텔, '리얼 VR 패키지' 전국 출시

국내 15개 호텔 객실서 VR투어·게임·OTT 시청

호텔 특색 살려 1인형, 커플형, 패밀리형 등 내놔



[아시아경제 김유리 기자] 롯데호텔은 객실에서 가상현실(VR) 체험을 통해 색다른 휴식 시간을 보낼 수 있도록 '리얼 VR 패키지'를 12월31일까지 선보인다고 7일 밝혔다.

이 패키지는 국내 15개 호텔(롯데호텔·L7 호텔·롯데시티호텔)에서 판매된다. 대여 가능한 VR 기기엔 100여가지 게임, 300여편 영상 등 다양한 VR 콘텐츠가 담겼다. 넷플릭스와 유튜브를 볼 수 있는 OTT시청 서비스도 탑재됐다.

롯데호텔 서울은 객실에서 '혼캉스'를 즐기고 싶은 1인 고객이 선호할 상품을 준비했다. 슈페리어 객실 1박, 인룸다이닝 조식 1인과 함께 와인 1병이 제공된다. 가격은 24만7000원부터다. 롯데호텔 월드는 디럭스 객실 1박, 조식 2인 제공으로 커플 단위 고객이 방문하기 좋다. 가격은 20만5000원이다.

롯데호텔 제주는 엔터테인먼트 혜택을 강화했다. 디럭스 객실 1박, 조식 3인(성인 2, 소인1)을 포함해 각 1회권인 락 볼링장 2인, 챔피언 R 입장권 소인 1인과 스위밍 쿠션 1개를 제공한다. 가격은 44만원부터. 롯데호텔 울산은 디럭스 객실 1박 룸온리형 상품을 15만9000원부터 제공한다. 롯데호텔 부산에서는 3인 이상 가족 투숙에도 여유로운 디럭스 트리플 객실이 제공된다. 조식 3인, 피트니스 입장 3인 등의 혜택을 24만원부터 이용할 수 있다. 모두 세금 및 봉사료 별도다.

L7 호텔(명동·홍대·강남)은 9만5000원부터 롯데시티호텔(마포·김포·구로·명동·대전·제주·울산)은 6만9700원부터 판매한다(세금 별도).

롯데호텔 관계자는 "테크 투어리즘의 일환으로 객실 내에서 휴식과 엔터테인먼트를 모두 즐기려는 고객 수요에 맞춰 국내 롯데호텔 전체로 VR 패키지 판매를 확대했다"고 말했다.

