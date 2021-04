아이마켓코리아, 신약개발 기업 지아이이노베이션에 200억 투자

"헬스케어 분야 신사업 기회 발굴하고 사업 포트폴리오 강화해 나갈 것"

[아시아경제 김철현 기자] 인터파크 자회사인 아이마켓코리아가 유망 바이오 기업에 대한 투자 확대를 통해 헬스케어 분야 포트폴리오 강화에 나섰다.

아이마켓코리아는 이달 초 혁신 신약개발 기업 지아이이노베이션에 200억을 투자하는 계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 이번 계약을 통해 아이마켓코리아는 지아이이노베이션의 보통주 60만주를 확보하게 됐다.

지아이이노베이션은 2017년 설립된 혁신 신약개발 기업으로 설립 3년만에 1조원 규모의 기술 이전 계약 2건을 연속으로 성공시키며 업계에서 주목 받고 있다. 아이마켓코리아는 의약품 및 의료 소모품 전문 유통 자회사인 안연케어와 가디언을 통해 헬스케어 사업을 진행하고 있다. 최근에는 모회사인 인터파크와 공동으로 혁신 신약개발 기업인 인터파크바이오컨버전스를 설립했으며 유망 헬스케어 기업에 대한 전략적 투자도 확대하고 있다.

아이마켓코리아 관계자는 "지아이이노베이션은 면역 항암제와 알레르기 질환 치료제 등 혁신 신약 개발에 있어 차별화된 기술력을 가진 회사"라며 "아이마켓코리아는 앞으로 헬스케어 분야의 신사업 기회를 지속 발굴하고 사업 포트폴리오를 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr