[클릭 e종목]"美인테리어 호황…코메론 줄자사업 수혜"

[아시아경제 지연진 기자] 이베스트투자증권은 6일 코스닥 상장사 코메론 코메론 049430 | 코스닥 증권정보 현재가 10,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 10,300 2021.04.06 08:02 장시작전(20분지연) 관련기사 코로나 여파 주식시장 돌파구! 최우선주는?코메론, 불성실공시법인 지정 예고[e공시 눈에 띄네]코스닥-13일 close 에 대해 재무구조와 현금흐름이 좋지만 저평가된 중소형 가치주 성향을 보인다고 평가했다.

코메론은 그동안 유동성 우려감과 줄자 사업이라는 낮은 성장 기대감으로 기업가치가 저평가됐다. 하지만 최근 거래대금이 급증하며 주가도 함께 오르는 모습이다. 미국 주택가격이 상승하며 이사와 인테리어 관심 증가로 연결돼 수출 확대 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 코메론 줄자 사업의 주요 수출지역은 미국으로 매출 비중이 54.0%에 달한다.

지난해 별도기준(줄자사업) 영업이익은 146억원으로 전년대비 21.4% 증가했는데, 글로벌 온라인 가구 판매 증가와 인테리어 관심 확대에 따른 수혜를 받았다는 분석이다. 정홍식 이베스트투자증권 애널리스트는 "코메론은 순현금 566억원과 장기금융자산 387억원, 투자부동산 133억원을 합산한 1086억원은 이 회사의 시가총액을 14.3% 웃돈다"며 "매년 순현금이 증가하고 있고 지난해 확정실적기군 주가수익률(PER)은 7.2배, 주가순자산비율(PBR)은 0.6배로 저평가된 상태"라고 말했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr