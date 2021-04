[아시아경제 지연진 기자] 코메론 코메론 049430 | 코스닥 증권정보 현재가 13,000 전일대비 250 등락률 +1.96% 거래량 238,673 전일가 12,750 2021.04.28 15:07 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"美인테리어 호황…코메론 줄자사업 수혜"코로나 여파 주식시장 돌파구! 최우선주는?코메론, 불성실공시법인 지정 예고 close 은 이 회사의 베트남 공장 신설법인(코메론 비나) 지분 100%를 66억6480억원에 취득했다고 28일 공시했다.

코메론은 "수출 시장 확대와 원가 및 영업 경쟁력 확보를 위해 베트남 공장을 신설한다"고 밝혔다. 해당 공장에선 줄자를 생산한다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr