개인 순매수세에 코스피 '3000선' 회복

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 개인의 순매수세에 상승 마감했다. 다만 장중 3020선까지 상승했던 지수는 중국 증시 하락한 영향을 받아 상승 폭이 크게 줄었다.

25일 코스피는 전 거래일 대비 0.40%(11.98포인트) 오른 3008.33으로 마감했다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.02%(0.68포인트) 하락한 2995.67로 출발해 장 중 3024.63까지 상승하기도 했다. 지수는 장중 1% 가까이 오름세를 보였지만 외국인이 순매도 규모를 키우자 상승 폭이 축소됐다.투자자 동향을 보면 개인 홀로 2170억원어치 주식을 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 821억원, 1320억원을 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,200 전일대비 200 등락률 +0.25% 거래량 14,652,572 전일가 81,000 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소글로벌 협력!! 삼성전자-LG 관련 지금 잡으면 주가 올라갑니다"차세대 시장 선도" …삼성, 인텔과 고성능 D램 협력 강화 close (0.25%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 788,000 전일대비 4,000 등락률 +0.51% 거래량 443,859 전일가 784,000 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 코스피 오전 중 3000선 '공방'신학철 LG화학 부회장 "ITC 소송 유야무야 넘길 수 없다"끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close (0.51%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 718,000 전일대비 2,000 등락률 +0.28% 거래량 40,214 전일가 716,000 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로 close (0.28%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 307,500 전일대비 7,500 등락률 +2.50% 거래량 573,070 전일가 300,000 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 바이오 대규모 기술수출!! 세포치료제 대장 株!! 단숨에 급등합니다하락종목 매도! 바이오 급등테마 ‘이 백신’ 하나로 수익률 올라갑니다코스피 오전 중 3000선 '공방' close (2.5%)은 오름세를 보였다. SK하이닉스(-0.37%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 380,000 전일대비 7,000 등락률 -1.81% 거래량 667,726 전일가 387,000 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피NAVER, 주가 38만 4500원.. 전일대비 -0.39%여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로 close (-1.81%), 현대차(-1.36%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 485,000 전일대비 7,000 등락률 -1.42% 거래량 384,791 전일가 492,000 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 카카오, 외국인 5만 3708주 순매도… 주가 -1.42%[이종우의 경제읽기] '배생배사' e커머스…쿠팡이 불지핀 유통공룡 합종연횡끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close (-1.42%)는 내렸다.

코스닥지수는 전 거래일 대비 0.12%(1.17포인트) 오른 954.99로 장을 끝마쳤다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.06%(0.56포인트) 내린 953.26으로 출발해 약세를 보이다 장 막판 기관이 매수세를 키우며 상승 전환했다. 투자자 동향을 보면 개인과 기관은 각각 545억원, 423억원어치 주식을 사들였고, 외국인은 홀로 911억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목 중에선 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 150,500 전일대비 1,200 등락률 +0.80% 거래량 173,359 전일가 149,300 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소코스피 오전 중 3000선 '공방'끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close (-0.54%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 132,600 전일대비 2,500 등락률 -1.85% 거래량 289,522 전일가 135,100 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소코스피 오전 중 3000선 '공방'끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close (-1.18%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 304,700 전일대비 4,300 등락률 -1.39% 거래량 27,317 전일가 309,000 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소코스피 오전 중 3000선 '공방'끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피 close (-1.42%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 142,200 전일대비 500 등락률 +0.35% 거래량 50,528 전일가 141,700 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 코스피, 오후 들어 상승폭 축소끝내 3000 밑으로…外人·기관 매도세에 내려 앉은 코스피여전히 파는 외인과 기관…코스피 다시 3000 밑으로 close (-0.28%)은 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 “중국 기술기업에 대한 규제 우려가 확대됐고, 미국 SEC가 외국 기업들이 미국 회계감사 기준을 준수하지 않을 경우 상장폐지를 의무화하는 조치를 준비 중이란 소식이 전해지면서 하락했다”며 “미 국채 금리가 하향 안정세를 보이며 부담도 지속해서 완화됐지만, 코스피는 오후 들어 중국 증시와 연동된 흐름을 보이며 다소 변동성이 높은 모습을 기록했다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr