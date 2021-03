「오늘의 레시피」 꽃 비빔밥

▷주재료(1인분)

두부 1/4모, 생채소(상추, 깻잎, 치커리, 겨자잎) 적당량씩, 식용꽃(팬지, 한련화 등) 약간씩, 밥 1공기, 소금?깨소금?땅콩기름 약간씩

▷초간장 재료

간장 2, 매실액 1, 식초 0.5, 풋고추(송송 썬 것) 1개

▷만들기

★ 요리 시간 25분

글ㆍ사진=네츄르먼트 제공