'동일본대지진' 열악한 대피소에서 밤마다 일어난 '성폭행'...10년 만에 폭로

[아시아경제 김소영 기자] 일본 후쿠시마 원전 폭발의 기폭제가 된 '동일본대지진' 당시 열악했던 대피소에서 여성을 상대로 벌어진 성폭행이 10년 만에 드러났다.

지난 2011년 3월11일 오후 일본 산리쿠 연안 태평양 앞바다에서 거대 지진이 발생했다. 당시 지진의 규모는 9.0의 강진으로 일본 근대 지진 관측 사상 최대 규모였다.

동일본대지진 10주기를 맞은 11일 일본 NHK는 '묻힌 목소리들'(Buried voices)이라는 다큐멘터리를 방송했다. 해당 다큐멘터리는 지진 피해가 가장 컸던 후쿠시마, 이와테, 미야기 등 3개 현에 거주하던 여성들이 겪은 성폭행 피해를 다뤘다.

NHK 다큐멘터리에 따르면 지진으로 남편을 잃은 한 여성은 "대피소장이 '남편이 없어서 큰일이네. 수건이나 음식을 줄 테니 밤에 와'라며 노골적으로 성관계를 강요했다"고 전했다.

당시 20대였던 또 다른 여성은 "대피소에 있던 남성들의 정신이 점점 이상해지는 것 같았다"며 "밤이 되면 남자가 여자가 누워있는 담요 속으로 들어오기도 하고, 여자를 잡아 어두운 곳으로 데려가 옷을 벗기기도 했다"고 말했다. 하지만 "주위에 있는 사람들은 '자신들은 너무 어려서 도와줄 수 없다'며 다들 못 본 체했다"고 진술했다.

또 다른 여성은 여러 남자에게 학대를 당한 사실을 털어놨다. 그는 "피해 사실을 알렸다가 죽임을 당하면 바다에 버려질까 봐 걱정했다"며 "내가 사라져도 쓰나미에 휩쓸렸다며 찾지 않을 것 같아서 아무에게도 무슨 일이 있었는지 말할 수 없었다"고 털어놨다.

지진으로 한순간에 난민이 된 사람들은 칸막이조차 없이 얇은 장판과 담요뿐인 대피소에 머물렀으며 당시 대피소에 있던 여성들은 이 같은 범죄가 매일 수도 없이 일어났다고 주장했다.

참사가 있고 수개월 후 지진 피해자들에게 가족, 직장, 정신건강 문제 등에 대한 도움을 주기 위해 설치된 여성 전용 상담 라인인 '동행 핫라인'은 지난해 2월 2013~2018년 사이 접수된 36만여 건의 상담 내용을 분석한 결과를 발표했다.

분석 결과 동일본대지진 피해 지역인 3개 현에서 상담의 50% 이상은 성폭력 피해에 관한 내용이었다. 특히 피해자의 40% 정도가 10대와 20대인 젊은 여성이었다.

엔도 토모코 '24시 핫라인'의 사무총장은 "동일본대지진 참사 기념일은 희생자들의 기억을 되살려 10년 전 성폭행을 당한 경험을 상기시킨다"며 "2011년 재난에서 교훈을 얻은 만큼 전화 상담 등의 지원을 통해 여성과 아이들이 '2차 재난'의 희생자가 되는 것을 막아야 한다"고 강조했다.

