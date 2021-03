총 289명 대상 필기구·노트 등 제공

[아시아경제 김흥순 기자] 삼성엔지니어링은 올해 초등학교에 입학하는 자녀를 둔 임직원을 대상으로 축하 선물을 전달했다고 12일 밝혔다.

올해 초등학교에 입학하는 자녀를 둔 임직원은 총 289명이다. 선물은 학교생활에 필요한 필기구·노트 등 문구세트와 축하 메시지로 구성됐다.

입학선물 전달은 삼성엔지니어링 사우협의회가 학교 생활의 첫발을 뗀 입학생을 축하하고, 일과 육아를 함께 하는 임직원들을 응원하기 위해 마련했다. 자녀 입학선물을 받은 마진형 프로(35)는 "학교에 보내는 것이 처음이라 경황이 없고 준비할 것이 많았는데 한 시름을 덜었다"며 "선물을 받고 좋아하는 아이의 모습이 일상의 활력소가 된 것 같다"고 말했다.

