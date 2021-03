[아시아경제 박소연 기자] 성보화학 성보화학 003080 | 코스피 증권정보 현재가 6,070 전일대비 1,395 등락률 +29.84% 거래량 3,316,006 전일가 4,675 2021.03.10 10:01 장중(20분지연) 관련기사 성보화학, 농업 테마 상승세에 5.02% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-23일성보화학, 지난해 영업손실 44억… 전년比 적자전환 close 이 상한가다.

성보화학이 10일 유가증권시장에서 장 시작후 가격제한폭(29.84%)까지 상승했다. 오전 9시17분 기준 전일보다 1395원(29.84%) 오른 6070원에 거래되고 있다.

성보화학은 윤정선 대표이사가 파평 윤씨 종친이라는 이야기가 돌면서 윤석열 관련주로 묶인 것으로 해석된다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr