오세훈, 변창흠 국토부 장관 사퇴 요구…"셀프 진상조사, 이미 자격 잃어"

[아시아경제 나주석 기자] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 변창흠 국토교통부 장관의 사퇴를 요구했다.

6일 오 후보는 "변 장관의 뒷북 셀프 진상조사는 이미 자격을 잃었다"며 "그가 LH 직원들의 땅투기 의혹과 관련해 ‘신도시 개발이 안될 줄 알고 샀는데, 갑자기 신도시로 지정된 거 아닌가 생각한다’ 고 말했기 때문"이라고 지적했다.

오 후보는 "그(변 장관)가 LH 사장 재임 시기와 LH 직원들의 땅투기 시점은 정확히 일치한다"며 "이러한 객관적 사실만 보더라도 변창흠 장관은 중차대한 부동산 정책을 총괄하는 책임자로서의 지위를 이미 잃었다"고 지적했다.

이외에도 오 후보는 국토부 장관 인사청문회 당시 논란들을 거론하며 사퇴를 요구했다. 그는 변 장관이 SH공사 사장 시절의 임대주택 거주 국민을 향한 막말 논란과 구의역 사고 희생자에 대한 망언, 지인들을 향한 특혜 제공 의혹, 세금 체납과 차량 압류 등을 언급했다.

오 후보는 "변 장관이 이를 거부한다면 LH 주도 주택공급에 대해 ‘변창흠표 정책’ 운운하며 극찬을 아끼지 않은 문재인 대통령이 결자해지 하라"고 말했다.

