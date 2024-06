[오늘의신상]훈민정음 모티브 '노스페이스 한글 티셔츠' 外

오클리, '2024 썸머 컬렉션'

BYC, 올데이롱 이지웨어



유통업계에서 14일 선보인 신상품을 소개합니다. 영원아웃도어는 훈민정음을 모티브로 한글 티셔츠를 선보였고, 유니클로는 자선 프로젝트 티셔츠의 디자인을 확대했습니다. 오클리는 올해 여름 컬렉션을 새로 선보였고, BYC는 여름철 편하게 입을 수 있는 이지웨어를 공개했습니다.

영원아웃도어, '노스페이스 한글 티셔츠' 한정 출시

노스페이스가 훈민정음 글자에 기반한 옛 한글 타이포그래피(Typography)를 적용한 ‘노스페이스 한글 티셔츠’를 한정 출시했다. 노스페이스 한글 티셔츠는 '사람', '산', '닭', '왕자', '섬' 및 '(넓을) 홍'의 6개 글자와 관련해 현재는 사용되지 않는 옛 한글 타이포그래피가 적용됐다. 한국인 최초로 퓰리처상을 2회 수상한 강형원 포토저널리스트가 이번 타이포그래피를 직접 개발했다. 노스페이스 한글 티셔츠는 노스페이스 공식 온라인몰과 명동점 및 성남 본점에서만 만나볼 수 있다.

유니클로, ‘PEACE FOR ALL’ 자선 프로젝트 2주년 기념 신규 디자인

유니클로가 오는 21일 자선 티셔츠 프로젝트인 ‘PEACE FOR ALL(모두를 위한 평화)’의 새로운 디자인 티셔츠 3종을 전 세계 출시한다. 올해로 출범 2주년을 맞이한 PEACE FOR ALL 프로젝트는 세계 평화를 기원하는 디자인이 담긴 티셔츠 컬렉션으로, ‘세계 평화를 위한 노력’이라는 취지에 공감하는 유니클로의 파트너들이 자발적으로 본 프로젝트에 참여하고 있다. 이번에 새롭게 출시되는 유니클로 자선 티셔츠 3종은 사진작가 사울 라이터, 아티스트 한 마이린, 디자이너 토쿠진 요시오카와 함께한 디자인을 선보인다.

오클리, '2024 썸머 컬렉션' 출시

이번 컬렉션은 다양한 여름철 아웃도어 활동에서 활용 가능한 아이템들로 구성됐다. 특히 무더위와 높아지는 기온, 습도에 대비할 수 있도록 발수성 및 통기성에 집중했다. 대표 제품인 ‘데코 팜스 셋업’은 야자수가 떠오르는 화려한 패턴의 디자인이 특징이다. 해변가 활동에 초점을 둔 제품인 만큼 UPF 50+의 자외선 차단 기능과 오클리가 자체 개발한 흡한속건 기술인 하이드로릭스를 통해 내리쬐는 햇빛 아래서 피부를 보호하고, 쾌적하게 활동하도록 돕는다. 또한 시어서커로 마감 처리한 립스탑 원단을 사용해 우수한 내구성과 경량성을 제공하며 활동성을 높였다.

BYC, 올데이롱 이지웨어

BYC 이지웨어는 남녀공용 반팔 티셔츠와 이지 워터 쇼츠 제품이다. 이지 반팔 티셔츠는 면 혼방으로 부드럽고 구김이 적으며 신축성이 좋고, 내외면이 서로 다른 이중직 원단으로 내면이 냉감 기능성 소재라 쾌적하고 시원한 것이 특징이다. 남녀 모두 입을 수 있는 여유 있는 핏에 원포인트 나염으로 심플하게 디자인했다. 컬러는 베이직한 크림, 그린, 멜란그레이 3가지로 구성해 하의 제품과 쉽게 매치할 수 있다. 또한 이지 워터 쇼츠는 가벼운 나일론 원단의 캐주얼한 남녀공용 제품으로 포켓 한쪽 면이 메쉬 소재로 되어있어 주머니에 물이 차지 않는다.





