[아시아경제 구채은 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 5일 처음으로 TV 예능 프로그램에 출연한다.

이 대표는 이날 오후 10시 5분 MBC에서 방송되는 파일럿 예능 프로그램 '누가 누굴 인터뷰'에 출연할 예정이다.

어린이들이 유명인사를 인터뷰하는 콘셉트의 프로그램으이다. 사전 공개된 예고편에는 이 대표가 "국회 청문회보다 무섭다"고 말하는 장면 등이 담겼다.

잠재적 대권주자인 정세균 국무총리도 이날 오후 9시 음성기반 채팅 애플리케이션인 '클럽하우스'를 방문한다.

정 총리는 이날 약 1시간 동안 스타트업 대표들과 이야기를 나눌 예정이다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr