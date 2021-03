與 국토위 “LH 투기의혹 머리숙여 사과…철저한 조사 약속”

[아시아경제 전진영 기자] LH(한국토지주택공사) 직원들의 사전투기 의혹이 논란이 되고 있는 가운데 소관 상임위원회인 국회 국토교통위원회 소속 여당 의원들은 5일 “머리숙여 사과드린다”며 철저한 조사를 약속했다.

더불어민주당 국토위원들은 이날 국회에서 기자회견을 갖고 “국회 국토위는 국민들의 삶에 가장 큰 영향을 미치는 주택정책을 수립하고 LH를 비롯한 그 산하기관을 감시할 책무를 지고 있다”며 최근 제기된 경기도 광명·시흥지구 LH 직원들의 투기의혺에 책임을 다하지 못한 것에 대한 부끄러움을 감출 수 없다“고 사과했다.

이들은 “전면적이고 철저한 조사를 약속한다”며 “공직자들이 직무를 이용해 취득한 정보로 경제적 이익을 취하는 행위는 아무리 작은 이익이라도 용서받을 수 없다”고 밝혔다.

이어 “이들의 부동산 범죄는 모든 국민의 주거안정을 침해하고, 주거의 사다리를 걷어차는, 나아가 국민의 세금을 착복하여 공동체의 존립기반을 흔드는 중대범죄”라며 3기 신도시 전수조사는 관련 직원 뿐만 아니라 전직원과 그 가족들, 필요하다면 퇴직자도 조사하겠다고 밝혔다.

이들은 “조사를 신속히 마무리하고 그 결과를 하나도 빠짐없이 공개하겠다”며 “국민들이 납득할 수준까지 추가 조치가 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 강조했다.

또 “부동산 적폐를 청산하는 일은 특정 정치세력에게만 책임을 물을 길이 아니다”라며 야당과도 함께하겠다는 의사를 밝혔다. 민주당 국토위원들은 “이를 두고 정치적 책임공방을 벌이는 것은 진상규명에 아무런 도움이 되지 않는다”며 “드러난 비위에 대해서는 누구보다 엄하게 회초리를 들겠다. 과하다 싶을 정도로 책임추궁을 하겠다”고 말했다.

그러면서 야당에게 진상규명과 재발방지책 마련에 동참할 것을 제안했다. 이들은 “금번 투기의혹에 대한 감독과 법제도 개선은 여야가 함께해야 한다”며 “3기 신도시 전수조사를 감독하고 정부의 주택공급 정책이 국민들에게 직접적 혜택으로 돌아갈 수 있도록 머리를 맞대고 신속히 대응해야 한다”고 덧붙였다.

다만 야당의 국정조사 요구에는 응하지 않겠다는 입장이다. 국토위 여당 간사인 조응천 의원은 이날 회견이 끝나고 기자들과 만나 “국정조사는 현 상황에서 도움이 된다고 보지 않는다”며 “지금은 신속히 사건 전모를 파악하는 진상규명이 필요하다”고 이같이 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr