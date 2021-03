정세균 "공직자 '땅 투기' 의혹, 내주까지 조사 끝내겠다"(종합)

'사의' 윤석열엔 "대단히 유감…최근 행태, 정치하겠단 느낌"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 신도시 택지 관련 내부 미공개 정보를 악용한 일부 공직자들의 땅 투기 의혹과 관련해 4일 "국토교통부와 한국토지주택공사(LH) 전 직원에 대해 다음 주까지 조사를 끝내겠다"면서 "정부는 이번 사건을 철저하게 조사하고 불법행위를 한 공직자에 대해서는 일벌백계하여 다시는 이러한 일이 발생하지 않도록 하겠다"고 말했다.

정 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 현안 브리핑을 갖고 "서민 주거안정을 위해 헌신해야 할 공공기관의 직원이 이런 부적절한 행위로 국민 신뢰를 저버리는 것은 결코 용납할 수 없다. 국민들께 송구하다"며 이같이 밝혔다.

국무조정실은 문재인 대통령의 지시에 따라 이날 최창원 국무1차장을 단장으로 하는 관계기관 합동조사단을 구성해 곧바로 조사에 착수했다.

정 총리는 "국토부와 LH, 지방자치단체 소속 개발공사는 임직원 전체에 대해 조사하고, 경기·인천 및 기초지자체 유관부서 업무담당 공무원도 조사할 것"이라며 "전·현직 공직자는 물론 배우자와 직계 존비속의 거래내역에 대해서도 빈틈없이 조사하겠다"고 말했다. 다만 조사 대상에 서울 포함 여부를 묻는 질문에는 "서울은 해당사항이 없는 것으로 판단된다"고 말했다.

이번 의혹이 불거진 땅 투기 행위는 변창흠 현 국토부장관이 과거 LH사장으로 재직하던 시절 벌어진 일이다. 이와 관련해 조사계획을 묻는 질문에는 "변 장관에 대해서는 현재로서 아무 계획이 없다"면서 "조사 과정에서 특별한 상황이 있으면 모르겠지만, 지금으로서는 변 장관이 개입하거나 관여했다는 의심은 하지 않고 있다"고 말했다. 청와대나 국회 국토교통위원회 등 정책 관계자에 대해서도 "(조사 대상으로) 검토한 바 없다"고 답했다.

문제가 된 3기 신도시 6곳 외에 경기 과천지구, 성남 등 알짜 택지에 대해서도 의심사례가 있을 수 있다는 지적에 대해서는 "무작정 (조사지역을) 늘리는 것은 지혜롭지 않을 수 있다"면서 "현재로서는 3기 신도시에 집중하는 것이 옳다고 생각한다"고 말했다. 다만 "다음 주까지 1차 조사를 하고, 졸속이 되지 않도록 제대로 천천히 조사할 것"이라고 말해 추가 조사 여지를 남겼다.

정 총리는 이와 함께 "국민권익위원회에서도 이날부터 공직자 투기행위에 대한 신고를 받을 것"이라며 "이번 조사를 통해 내부정보를 이용하거나 공직자 윤리규범을 위반한 사실이 확인될 경우 수사 의뢰 등 엄정히 조치하겠다"고 밝혔다.

한편 정 총리는 이날 전격 사의를 밝힌 윤석열 검찰총장에 대해 "예상하지 않았다. 대단히 유감스럽게 생각한다"면서도 "윤 총장의 최근 행태를 보면 정치를 하려는 느낌은 있었다"고 말했다. 윤 총장이 자신의 거취와 관련해 정부와 사전 논의가 있었는가란 질문에는 "내가 아는 한 전혀 논의가 없었던 것으로 알고 있다"고 답했다. 윤 총장의 대선 출마 가능성에 대해서는 "개인의 미래 계획은 언급할 사항은 아니다"고 선을 그었다.

